«Невероятная!»: Седокова в секси-платье подчеркнула пышную грудь гирляндой из бус

На днях стало известно, что Анна Седокова может перебраться в Казань. С местным клубом пробный контракт подписал ее муж, баскетболист Янис Тимма. А пока артистка, которая летом перебралась в США, сосредоточена на своем творчестве.

Накануне она вернулась в Москву, где отметилась на концерте «МУЗ-ТВ». Для выхода на сцену выбрала секси-образ – мини-платье с откровенным декольте и шляпу. Пышную грудь подчеркнула гирляндой из бус.

«Огонь! Невероятная! Красиво! Лучшая», — писали восторженные фанаты.

Напомним, ранее Седокова представила свой новый альбом Secret Soul. Помимо творчества Анна успевает развивать и собственный бизнес. Певица создала собственную линейку одежды.

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