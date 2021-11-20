Тесемка прямо в «ложбинке греха»: Настя Каменских в салатовом лифе без пуш-ап отправилась на пляж

Настя Каменских прилетела в Египет, но не отдыхать, а работать. Хотя когда красотку гастроли останавливали встречи и морем и солнечных ванн?

Исполнительница хитов «Чумачечая весна» и «Попа как у Ким» по прилете первым делом поспешила на пляж. Артистка ненадолго вышла на связь с подписчиками в микроблоге, представ на селфи в салатовом лифе без пуш-ап. Она по-новому завязала верх купальника – тесемками вперед, закрепив их аккурат в «ложбинке греха».

Низ певица предпочла джинсовый – мини-шортики. Ей не терпелось поскорее оказаться на пляже, поэтому красотка очень быстро рассказала о предстоящих планах на поездку.

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