Примадонна выйдет на сцену? Алла Пугачева должна концерт стоимостью 8 миллионов рублей

72-летняя Алла Пугачева последние годы полностью посвятила себя семье – мужу Максиму Галкину и деткам-двойняшкам Лизе и Гарри. С маленькими детьми она лично занимается музыкой, обучая их игре на фортепиано. При этом она редко выходит в свет – ее легче встретить на улице, чем на каком-то официальном мероприятии.

Сцену Алла Борисовна покинула в 2010 году, дав последний концерт в Болгарии. Между тем, журналисты НТВ сообщили, что Алла Борисовна осталась должна выступление стоимостью 8 миллионов рублей.

С кем именно артистка не рассчиталась, не сообщается, и значит ли это, что артистка выйдет на сцену, чтобы отдать долги – об этом будет рассказано в субботней программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отметим только, что Пугачева за свою полувековую карьеру и так подарила поклонникам сотни концертов. Чего стоят ее гастроли по районам Крайнего Севера, Сибири, а также выступление в Чернобыле после аварии на АЭС для ликвидаторов катастрофы.

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