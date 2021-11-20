«Убедили вложить деньги»: Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников

Балерина рассказала, как все было.

Звезды – тоже люди, и довольно часто с ними случаются ситуации, в которые попадают простые граждане. К сожалению, мошенничеств меньше не становится, и в одну из схем оказалась втянута балерина Анастасия Волочкова.

Балерина поведала в соцсети, что ее обманули. К ней обратилась инвестиционная компания, которая попросила рекламу у артистки. Но звезда решила сначала испытать схему на себе.

«Убедили меня вложить деньги в их компанию, пообещав проценты. Я не гналась за процентами, а лишь хотела убедиться в чистоте компании, или ее отсутствии прежде чем рекомендовать друзьям. А теперь я стала потерпевшей в этой ситуации», — призналась звезда.

Сколько именно денег вложила и потеряла балерина, она не сообщила, но кто-то из подписчиков упомянул сумму в размере трех миллионов рублей.

Как выяснилось, помимо балерины пострадало более 500 человек. Только никто почему-то не обратился в правоохранительные органы. Волочкова стала первой, написала заявление. В микроблоге артистка призвала пострадавших объединиться, чтобы наказать виновных.

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