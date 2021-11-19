И пятая точка сердечком! Асмус утянула тугую плоть в платье-чехол и показала голую спину людям

Кристина Асмус решила подразнить своих поклонников секси-кадрами в обтягивающем платье черного цвета. Его изюминкой был глубокий вырез на спине, доходящий до самых ягодиц.

Звезда «Текста» позировала в эротичном наряде, сидя спиной к камере. При этом ткань на платье натянулась так, что выделила сердечком пятую точку Кристины. Алая помада и прямой нагловатый взгляд завершили образ.

«Шикарная спина!», «Образ — огонь!», «Ах, эта изящная спина, опять будет во сне снится. Одним фото Кристина оставляет без спокойного сна треть населения мужчин России и не только», «Вы роскошная женщина!» — прокомментировали снимок пользователи Сети.

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