Хромченко была бы разочарована: Бузова выбрала ультрамодные эластичные сапоги, но прогадала с длиной платья

Сразу два эксперта моды рекомендовали в этом сезоне присмотреться к эластичным ботфортам синего кляйновского цвета с узким мысом на шпильке.

Эвелина Хромченко обратила на них внимание во время шоу Первого канала «Модный приговор», а Александр Рогов — на своем YouTube-шоу Rogov live.

Хромченко заметила, что синий кляйновский цвет идет всем, но такие сапоги рискуют выглядеть вульгарно. Чтобы этого не произошло, с ними стоит носить платья ровно до длины подола или так, чтобы подол перекрывал край сапог.

Ольга Бузова приобрела такие остромодные сапоги, появившись в них в концертном зале Кремля. Однако она не учла совета Хромченко и облачилась с синими ботфортами в платье длины мини, подол которого даже не приближался к их краю.

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