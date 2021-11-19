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Хромченко была бы разочарована: Бузова выбрала ультрамодные эластичные сапоги, но прогадала с длиной платья

К таким же ботфортам предлагал присмотреться Александр Рогов.

Хромченко была бы разочарована: Бузова выбрала ультрамодные эластичные сапоги, но прогадала с длиной платья
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Сразу два эксперта моды рекомендовали в этом сезоне присмотреться к эластичным ботфортам синего кляйновского цвета с узким мысом на шпильке.

Модные ботфорты. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эвелина Хромченко обратила на них внимание во время шоу Первого канала «Модный приговор», а Александр Рогов — на своем YouTube-шоу Rogov live.

Хромченко заметила, что синий кляйновский цвет идет всем, но такие сапоги рискуют выглядеть вульгарно. Чтобы этого не произошло, с ними стоит носить платья ровно до длины подола или так, чтобы подол перекрывал край сапог.

Ольга Бузова и Дима Билан. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова приобрела такие остромодные сапоги, появившись в них в концертном зале Кремля. Однако она не учла совета Хромченко и облачилась с синими ботфортами в платье длины мини, подол которого даже не приближался к их краю.

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