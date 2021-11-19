Без Владимира Преснякова: Наталья Подольская призналась, что будет встречать Новый год без мужа

Певица Наталья Подольская рассказала, что у нее с супругом разные планы на 31 декабря.

В эту пятницу, 19 ноября, в Государственном Кремлевском дворце проходит красочное и масштабное мероприятие.

На его площадке свой юбилей отмечает телеканал «Муз-ТВ», ведя прямую трансляцию концерта по телевидению.

Гостями праздника по случаю 25-летия «Муз-ТВ» стали звезды российской поп-сцены первой величины. Здесь отметились Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Анна Седокова, Анна Плетнева, Юлианна Караулова, Ольга Бузова.

В числе гостей была замечена и певица Наталья Подольская, затмившая всех своим роскошным и лаконичным нарядом.

Наталья Подольская предстала в струящемся платье в пол с открытыми плечами и акцентом на тонкой талии. Ярко-синий оттенок платья, цвета индиго, хорошо сочетался с рыжими волосами певицы, которые ровными прядями ниспадали на плечи.

Предстоящий Новый год, по словам Натальи Подольской, она будет встречать без мужа.

«Володя улетит на Новый год, я не знаю, где проведу», — поделилась певица.

Впереди у семьи Подольской и Преснякова большое торжество. Все соберутся вместе, чтобы отпраздновать юбилей Елены Пресняковой – 19 ноября ей исполнилось 75 лет.

«Соберемся семьей, больших торжеств не будет. Я обожаю свекровь за то, что она любит нас. Это абсолютно неконфликтный человек, который ни во что не вмешивается. Я ее называю мамой», — призналась Наталья Подольская.

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