«Это сексуально»: Васильев показал прическу – хит сезона в духе «только встала с постели»

На шоу Первого канала «Модный приговор» представили публике новый тренд в прическах — укладку в стиле «только встала в постели».

Александр Васильев заметил, что эта мода появилась из-за пандемии, когда люди привыкли сидеть дома и стали отказываться от сложных одежды и причесок, все больше приближаясь к домашним образам.

«Такие утренние прически, как будто мы только что встали с кровати, достаточно сексуальны. Рождается впечатление, что у героини с такой прической вся ее жизнь связана с горизонтальным положением», — прокомментировал Александр Васильев.

Делают такие прически при помощи плойки, накручивая локоны произвольно, чем беспорядочнее — тем лучше. Разного объема и диаметра. К классическим локонам можно добавить «критскую волну» для создания более естественного вида, потом растрепать волосы руками и сбрызнуть спреем или лаком.

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