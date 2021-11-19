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В таком виде и в люди? Ольга Бузова сменила платье-пену на нюдовый купальник с бахромой

Поющая телеведущая Ольга Бузова дала поклонникам недвусмысленное обещание на юбилее «Муз-ТВ».

В таком виде и в люди? Ольга Бузова сменила платье-пену на нюдовый купальник с бахромой
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Певица и актриса Ольга Бузова появилась на юбилее «Муз-ТВ», который телеканал отмечает большим концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Сначала Ольга Бузова отметилась вместе с Филиппом Киркоровым. В тот момент она предстала в белом платье-пене, которое сочетала с черными сапогами-чулками.

После Ольга Бузова переоделась и удивила собравшихся еще более провокационным образом. На этот раз она предстала в мини-платье нюдового оттенка, которое больше напоминало купальник с бахромой вместо юбки.

В таком виде и в люди? Впрочем, производить фурор — это фирменный знак Ольги Бузовой.

Ольга Бузова и Даня Милохин
Ольга Бузова и Даня Милохин на премии «Муз-ТВ». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Ольга Бузова пообещала поклонникам, что всегда будет радовать их своими снимками в купальниках. И делать это начнет уже скоро. Ведь в январе, по традиции, она отправится отдыхать в жаркую страну.

«Январь — святой для меня месяц. Я хочу отдохнуть. Если будет все в порядке со здоровьем, я буду менять купальники и не дам вам заскучать!» — сказала Ольга Бузова.

Уходящий год выдался для теледивы сложным. Ее сначала пригласили во МХАТ, а затем изгнали. Она готовилась к собственному шоу «Вот она я», но его отменили из-за пандемии. Точнее, перенесли на лето.

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