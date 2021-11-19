Нарочито сексуальна: Анна Седокова в мини-юбке и лифчике-фраке вышла в свет без мужа

В эту пятницу, 19 ноября, в Государственном Кремлевском дворце проходит масштабное мероприятие по случаю 25-летия телеканала «Муз-ТВ».

В числе гостей на нем была замечена певица Анна Седокова. Она явилась в экстравагантном наряде и выглядела нарочито сексуально.

Анна Седокова облачилась во все черное и маленькое. Мини-юбку и плотные колготки она сочетала с лифом, которые платно перетекал во фрак с длинным рукавом.

Живот Анны Седоковой прикрывали бусы, несколькими ярусами свисавшие с лифа. Завершала образ широкополая шляпа.

Примечательно, что в свет Анна Седокова вышла без мужа. Правда, журналистам она поспешила объявить, что у нее с баскетболистом Янисом Тиммой все хорошо.

«Муж сейчас играет в Казани, в отличной команде, а я работаю, — заявила Анна Седокова. – Готовлюсь к сольному концерту. Он пройдет третьего декабря и будет только для своих».

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