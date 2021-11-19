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«Мама, послушай!»: Лиза Галкина выдала лихую импровизацию на пианино, притопывая ножкой

Алла Пугачева составила компанию дочке за инструментом.

«Мама, послушай!»: Лиза Галкина выдала лихую импровизацию на пианино, притопывая ножкой
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин поделился с подписчиками кадрами, сделанными в его замке в Грязи. На обнародованном в Сети видео Алла Пугачева занимается у пианино с младшей дочкой Лизой. Обе очень увлечены делом и явно получают удовольствие от происходящего.

Вначале родственницы импровизировали на восточную тему, а потом Алла Борисовна предложила наследнице сыграть в китайском стиле. Лиза моментально поняла, что от нее требуется и произнесла: «Мама, послушай!»

Юная звездочка с косичкой на голове лихо исполнила мелодию с привкусом Азии, притопывая ножкой.

«Лиза и Алла. Совместные импровизации», — подписал ролик Максим Галкин.

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