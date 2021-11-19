«Не снимали друг друга»: Регина Тодоренко вспомнила, как прошла ее свадьба

Исполнительница рассказала, почему на ее торжестве не делились происходящим в режиме онлайн.

Телеведущая Регина Тодоренко разместила на личной странице историю своей свадьбы с Владом Топаловым.

Тодоренко вспомнила об особенности в торжественный день.

«На вашей свадьбе у всей команды организаторов был запрет на публикации в соцсетях. Гости тоже почти ничего не постили. Сегодня же мы наблюдаем, как со свадеб ведутся прямые эфиры, создаются сторис», – призналась Регина.

Регина отметила, что уважает чужое видение идеальной свадьбы. Но на своей ей хотелось увидеть включенность всех гостей на празднике.

«Я очень хотела их включенности и общей камерности. Чтобы гости болтали между собой, играли, танцевали, а не снимали друг друга и происходящее на телефон. И мне очень хотелось, чтобы люди все-таки устроили информационный детокс. У нас это получилось. Я кайфанула, получила удовольствие. Свадьба (день рождения, крестины, похороны) ради хайпа и лайков не для меня», – заявила Тодоренко.

А вот свадьба шоумена Моргенштерна веялась в прямом эфире многих гостей на мероприятии эпатажного артиста.

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Напомним, ранее Регина Тодоренко вспомнила танцевальное прошлое. Знаменитость исполнила танцевальную связку на каблуках и села на продольный шпагат.

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