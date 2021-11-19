Грудь наверху, чашки внизу: Бузова оголтело выставила свои «полушария» в платье не по размеру

В таком виде певица пришла на съемки белорусского «Х-Фактора».

Ольга Бузова стала наставницей молодых музыкантов на белорусском шоу «Х-Фактор». 20 ноября состоится первый прямой эфир проекта.

Свой образ для этого телепроекта Бузова показала в личном блоге. Звезда предстала в золотистом платье, которое призвано подчеркивать фигуру.

Между тем, модель была явно не по размеру Ольге. В платье живот артистки стал неожиданно выступающим. Кроме того, грудь Бузовой оказалась не на своем месте — намного выше чашечек ее наряда.

По традиции, звезда проигнорировала такую деталь женского гардероба, как лифчик.

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