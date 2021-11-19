«Держится только на сумке и жакете»: Анна Калашникова предстала в противоречивом образе

Артистка выбрала смелое платье с разрезами и босоножки на платформе и высоких каблуках.

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина — Анна Калашникова — разместила в личном микроблоге свежую фотографию в ярком образе с новыми аксессуарами.

Исполнительница недавно приобрела голубую сумочку Dior. Калашникова тут же составила лук с ней. Вот только стилист портала Teleprogramma.pro Руслан Громов нашел несколько изъянов в аутфите знаменитости.

«Актуальным образ назвать сложно, как минимум модель обуви давно устарела, Анне пора разобрать гардероб и выкинуть неактуальную обувь», — отметил стилист.

«Платье должно быть чуть свободнее, а вот жакет и сумка отлично сочетаются, и к тому же, в актуальном цвете. Если честно, весь образ держится только на этой сумке и жакете. Перефотошопленный шиньон, платье в облипку, старомодные босоножки и серьги, которые совсем не клеятся в образ, — все это максимально вульгарно. Анна — очень красивая девушка, и ей бы подошли более лаконичные образы», — резюмировал Громов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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