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«Самое главное — живи!»: Анита Цой и Наталья Сенчукова поддержали Марину Хлебникову в трагедии

Марина Хлебникова накануне сильно пострадала из-за пожара.

«Самое главное — живи!»: Анита Цой и Наталья Сенчукова поддержали Марину Хлебникову в трагедии
Анита Цой. Фото: Global look press

Российские звезды пытаются словами поддержать Марину Хлебникову, которая в настоящий момент находится в НИИ имени Склифосовского в реанимации.

Напомним, у артистки вечером 18 ноября в квартире произошел пожар, из-за которого она получила многочисленные ожоги. По предварительным данным, у нее пострадало 30-50% кожи. При этом мама, дочь и муж, находящиеся в тот момент рядом, в порядке.

Диана Гурцкая через портал Teleprogramma.pro обратилась к людям, чтобы они поддержали ее молитвой. Певица считает, что сейчас важно посылать тепло своих сердец в ее сторону.

Марина Хлебникова. Фото:Global Look Press

«Могу сказать, только, что она очень хороший и светлый человек, талантливая певица. Я желаю ей выкарабкаться. Самое главное, Марина, живи!» — обратилась к певице Анита Цой на сайте Teleprogramma.pro.

«Последний раз мы с мужем ее видели в сентябре, вместе выступали. У нас хорошие приятельские отношения. Жаль, что не везет ей… Будем надеяться, что она поправится и все будет в порядке», — сказала Наталья Сенчукова.

«Мы все очень переживаем за нее. Я, как и многие, всячески поддерживаем ее и близких, поэтому готовы сделать какую-то совместную акцию в поддержку Марины, видеопожелания и так далее», — пожелал скорейшего выздоровления певице рэп-исполнитель Рассел Рэй.

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