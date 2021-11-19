«В процессе зачатия участвовал только Арай»: Ира Пинчук доказала, что ее сын – точная копия мужа

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук называет себя крестной мамой малыша Давида. Мальчик на нее совсем не похож.

Сыну бывших участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна уже исполнилось четыре месяца.

По мере того, как растет и меняется маленький Давид, становится очевидным, что он похож только на своего папу Арая. От мамы во внешности мальчика нет практически ничего.

Ира Пинчук проконстатировала этот печальный для нее факт, показав видео, на котором Арай Чобанян держит на руках сына Давида.

Мама сокрушается, что она будто бы ни при чем, а отец в это время счастливо и гордо улыбается. Еще бы — сын его точная копия.

«Посмотрите на них — двое из ларца! Одинаковые. Покажитесь! — говорит за кадром Ира Пинчук. — Такое ощущение, будто в процессе зачатия участвовал только Арай. Вот я реально как будто просто крестная Давида, а не мама».

Напомним, звездная пара вместе с сыном сейчас живет в Дубае. Здесь Арай Чобанян и Ира Пинчук сняли огромную квартиру за 280 тысяч рублей в месяц. Оставаться в Дубае они планируют до конца зимы в Москве.

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