«Моя красная малышка»: Евгения Медведева похвасталась новым автомобилем в свой день рождения

Девятнадцатого ноября свой день рождения отмечает прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Евгения Медведева.
Звезде фигурного катания исполнилось двадцать два года.
В этот день Евгения Медведева стала обладательницей новенькой машины британского автопрома.
Прославленная фигуристка поделилась снимком, на котором предстала в автосалоне рядом с шикарным «Мини купером».
«Моя красная малышка», — подписала кадр Евгения Медведева.
Спортсменка не стала уточнять, кто ей подарил столь роскошный автомобиль, цена которого в самой простой комплектации стартует от двух с половиной миллионов рублей.
Не исключено, что подарок Евгения Медведева вполне могла себе сделать и сама.
Под снимком олимпийской чемпионки образовалось множество комментариев. Евгению Медведеву поздравляют с днем рождения и с приобретением новенького автомобиля.
В числе отметившихся под постом фигуристки — тиктокер Даня Милохин, вместе с которым Евгения Медведева принимает участие в «Ледниковом периоде». Пара — одна из самых ярких в проекте с претензиями на лидерство.
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