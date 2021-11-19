«Моя красная малышка»: Евгения Медведева похвасталась новым автомобилем в свой день рождения

Девятнадцатого ноября свой день рождения отмечает прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

Звезде фигурного катания исполнилось двадцать два года.

В этот день Евгения Медведева стала обладательницей новенькой машины британского автопрома.

Прославленная фигуристка поделилась снимком, на котором предстала в автосалоне рядом с шикарным «Мини купером».

«Моя красная малышка», — подписала кадр Евгения Медведева.

Спортсменка не стала уточнять, кто ей подарил столь роскошный автомобиль, цена которого в самой простой комплектации стартует от двух с половиной миллионов рублей.

Не исключено, что подарок Евгения Медведева вполне могла себе сделать и сама.

Под снимком олимпийской чемпионки образовалось множество комментариев. Евгению Медведеву поздравляют с днем рождения и с приобретением новенького автомобиля.

В числе отметившихся под постом фигуристки — тиктокер Даня Милохин, вместе с которым Евгения Медведева принимает участие в «Ледниковом периоде». Пара — одна из самых ярких в проекте с претензиями на лидерство.

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