«Это просто вышка!»: Сергей Лазарев пришел в восторг от номеров участников шоу «Новые танцы»

Певец Сергей Лазарев, ставший членом жюри проекта, признался, что его мозг отказывается понимать происходящее.

В ближайшую субботу, 20 ноября, ТНТ покажет очередной выпуск шоу «Новые танцы».

Здесь продолжатся баттлы в рамках второго этапа.

Состязания участников будут судить певец Сергей Лазарев, хореограф Катя Решетникова и постоянный член жюри проекта Мигель.

Увидев происходящее на сцене, Сергей Лазарев пришел в настоящий экстаз от мастерства и высокой скорости танцующих.

«Искренне не понимаю, как можно существовать в таком темпе. Такая музыкальность, такое чувство ритма и такая скорость — мозг просто отказывается понимать! Это просто вышка!» — высказался Сергей Лазарев.

А дуэт Марьяны Левицкой и Антона Ярцева напомнил Мигелю трио «Экспрессия», которое много лет назад создал певец Борис Моисеев.

«Это очень эстрадно», — отметил он.

В финале выпуска зрителей и жюри ждет битва двух команд — Art of Motion и Aliens Crew, которую судьи окрестили противостоянием спорта и арта.

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