«Это просто вышка!»: Сергей Лазарев пришел в восторг от номеров участников шоу «Новые танцы»

В ближайшую субботу, 20 ноября, ТНТ покажет очередной выпуск шоу «Новые танцы».
Здесь продолжатся баттлы в рамках второго этапа.
Состязания участников будут судить певец Сергей Лазарев, хореограф Катя Решетникова и постоянный член жюри проекта Мигель.
Увидев происходящее на сцене, Сергей Лазарев пришел в настоящий экстаз от мастерства и высокой скорости танцующих.
«Искренне не понимаю, как можно существовать в таком темпе. Такая музыкальность, такое чувство ритма и такая скорость — мозг просто отказывается понимать! Это просто вышка!» — высказался Сергей Лазарев.
А дуэт Марьяны Левицкой и Антона Ярцева напомнил Мигелю трио «Экспрессия», которое много лет назад создал певец Борис Моисеев.
«Это очень эстрадно», — отметил он.
В финале выпуска зрителей и жюри ждет битва двух команд — Art of Motion и Aliens Crew, которую судьи окрестили противостоянием спорта и арта.
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