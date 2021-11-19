«Все пожелаем здоровья!»: Гурцкая призвала зрителей молиться за здоровье Хлебниковой

Марина Хлебникова в настоящий момент находится в больнице с ожогами.

Марина Хлебникова получила сильные ожоги во время пожара в ее квартире, произошедшего вечером 18 ноября. Кроме певицы в доме находились ее родственники, в частности, дочь и мама.

Однако они физически не пострадали, а вот за жизнь любимицы публики сейчас сражаются врачи НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Диана Гурцкая, которая не раз выступала с Мариной Хлебниковой на одной сцене и знает ее исключительно как человека доброго и светлого, обратилась к зрителям, чтобы они молились за ее здоровье.

«Давайте все пожелаем ей здоровья, давайте все помолимся за Марину! Давайте передадим ей любовь от сердца, свою энергию, чтобы она справилась с этой страшной ситуацией! Здоровья, Мариночка! Мы тебя очень любим!» — призвала Диана Гурцкая людей через Teleprogramma.pro.

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