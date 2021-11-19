Актуальная сочность: Ксения Бородина поддержала тренд на яркие пуховики

Бывшая жена Курбана Омарова — Ксения Бородина — разместила в личном микроблоге свежую фотографию в трендовом пуховике. Отметим, что знаменитость присоединилась к другим модницам, выбирающим дутые куртки.

С наступлением холодов звезды поголовно начали скупать дутые пуховики. Одни выбирают базовые цвета для укороченной верхней одежды на осень-зиму 2021. Например, актриса Ирина Пегова уже успела прогуляться в молочном пуховике.

больше по теме Стильно утеплилась: Бородина облачилась в широкие джинсы и трендовый пуховик для прогулки Телеведущая похвасталась своим осенним луком.

Другие, как продюсер Яна Рудковская, захотели быть яркими в пуховиках-баллонах.

Вот и телеведущая Ксения Бородина решила быть модной и броской в холодную погоду. Поэтому участница «Ледникового периода» нарядилась в зеленую дутую куртку. К ней знаменитость подобрала песочную водолазку и шорты из кожи.

«Всем фанатам зеленого цвета посвящается. Мне кажется, о большем и мечтать было нельзя. Зеленый пуховик! Ура!», — отметила Бородина.

Напомним, ранее Ксения Бородина в костюме-пижаме с растительным принтом и меховых тапочках пудрового цвета потанцевала с младшей дочерью в домашней обстановке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.