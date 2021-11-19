«Мы все никому не нужны»: Иосиф Пригожин высказался о неудачной карьере Марины Хлебниковой

Накануне поздно вечером певица Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре в собственной квартире.

Сейчас за жизнь певицы, получившей по разным данным от 30 до 50 процентов ожогов кожи, борются врачи.

А среди версий разразившегося пожара называют непотушенную сигарету, с которой могла уснуть Марина Хлебникова, якобы злоупотребляющая алкоголем.

Продюсер Иосиф Пригожин попытался объяснить несложившуюся творческую карьеру Марины Хлебниковой скромностью звезды. Для всех Марина Хлебникова так и осталась исполнительницей лишь одной песни про «чашку кофею». Оказывается, все это в силу интеллигентности певицы.

«Очень трудно бороться с сегодняшней конструкцией индустрии. Мы все никому не нужны… Все передергивается. В контексте Марины, она человек скромный, воспитанный, ей, наверно, было очень сложно в этой среде вращаться. Нужен такой наглый, как я, который будет бегать за своего артиста с утра до ночи с факелом и все время что-то поджигать», — цитирует Иосифа Пригожина «Пятый канал».

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