«Телефон убери!»: как дочь Кудрявцевой в кантри-платье с принтом «мильфлер» уложила маму спать

Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников свежими кадрами с трехлетней дочкой Машей. Многие фолловеры ведущей с удовольствием наблюдают за развитием ее наследницы, ведь малышка растет такой смышленой, умненькой и очень милой.

больше по теме Как при помощи белого шнурка сделать из надоевшего худи модную модель в стиле Сraig Green, показал Рогов Стилист Александр Рогов на своем шоу поддержал тренд на вторичное использование вещей.

Звезда давно не выкладывала в Сеть фото и видео наследницы, поэтому ее почитатели были рады новым видео. Лера Кудрявцева запечатлела Машеньку в кантри-платье с принтом «мильфлер» за домашними играми. А в качестве игрушки крошка решила использовать свою мать.

Она уложила ее спать на диванчик, не забыв дать игрушку и пустышку. Глядя на это видео, стало очевидным, что Машу родители воспитывают в строгости, не допуская злоупотребления гаджетами.

«Только телефон убери! С телефоном мы не спим!» — скомандовала дочь Леры Кудрявцевой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.