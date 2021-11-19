«Телефон убери!»: как дочь Кудрявцевой в кантри-платье с принтом «мильфлер» уложила маму спать

Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников свежими кадрами с трехлетней дочкой Машей. Многие фолловеры ведущей с удовольствием наблюдают за развитием ее наследницы, ведь малышка растет такой смышленой, умненькой и очень милой.
Звезда давно не выкладывала в Сеть фото и видео наследницы, поэтому ее почитатели были рады новым видео. Лера Кудрявцева запечатлела Машеньку в кантри-платье с принтом «мильфлер» за домашними играми. А в качестве игрушки крошка решила использовать свою мать.
Она уложила ее спать на диванчик, не забыв дать игрушку и пустышку. Глядя на это видео, стало очевидным, что Машу родители воспитывают в строгости, не допуская злоупотребления гаджетами.
«Только телефон убери! С телефоном мы не спим!» — скомандовала дочь Леры Кудрявцевой.
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