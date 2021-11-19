Павел Воля сообщил о возвращении в эфир ТНТ Comedy Club после трехнедельной паузы

В новом выпуске шоумен представил забавный ролик о пассажирах самолетов.

Шоумен Павел Воля в Instagram сообщил о выходе новой серии Comedy Club на канале ТНТ. Программа не выходила в течение последних нескольких недель. Показывались лишь старые выпуски.

«Новый Comedy Club сегодня в 21:00 на ТНТ» Павел Воля

Отметим, что в новом выпуске Павел Воля представит забавную миниатюру о поведении пассажиров самолетов, у которых большие требования к стюардессам.

Напомним, что до сих пор нет ясности, когда в эфир ТНТ вернется другое популярное шоу «Игра». Проект был заморожен на неопределенный срок из-за пандемии.

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