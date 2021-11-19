Примерно в пределах бутылки вина: в крови Марины Хлебниковой обнаружен алкоголь

В крови певицы Марины Хлебниковой, которая сильно пострадала при пожаре в своей квартире, обнаружено 0,82 промилле алкоголя.

По словам нарколога Алексея Казанцева, это примерно в пределах бутылки вина. При этом врач отметил, что во Франции с таким показателем можно даже садиться за руль.

«Все, что до 1,5 промилле, в медицине считается легкой степенью опьянения. Хотя, конечно, эта доза на всех действует по-разному. Уснуть с сигаретой в таком состоянии, к сожалению, возможно — это довольно распространенный случай». Марина Хлебникова

Напомним, что в квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Сейчас она находится в больнице с 20 процентами ожогов тела. Врачи борются за жизнь певицы, сообщает «Комсомольская правда».

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