«Все такое тесное! Зато одуванчик голенький»: Валя Карнавал в стрингах-танга «просквозила сыроежку»

Певица опять натянула на пышные телеса бикини, которое трещало на ней по швам.

Валя Карнавал похвасталась тем, чем так щедро наградила ее матушка природа. Певица после участия в шоу Максима Галкина «Музыкалити» стала еще популярней. Способствовал этому и скандал с джазовой певицей Ларисой Долиной. Юная поп-дива любит оголяться в кадре, на свежих селфи Валя предстала в розовом купальнике в оттенке фламинго, сверкнув своим наливным бюстом и массивным «поплавком».

Валя Карнавал попыталась прикрыть свою пышущую «жаром» аппетитную грудь, но крошечные атласные треугольники лифа едва прикрывали «сдобные» прелести юной поп-дивы.

«Все такое тесное! Зато одуванчик голенький», «Пышечку проветрила??», «Опа! У кого тут голая… булочка со сливками», «Эу, небось, сыроежку свою просквозила», «Одета по погоде! Только трусы, ничего лишнего», «Зачем покупать такой купальник?? Видно же, что даже лифчик и тот маловат», «Как она раздобрела, пышечка с ватрушечкой в трусиках-танга», «Скромные треугольники из атласа эти арбузики не прикроют», «Половинки грудей выскальзывают!! Хоть ладошками снизу лови», «Озорница, попку-то прикрыла??», «А где вид сзади??», «А если бантики от трусиков случайно развязать?», «Шалунья», «Когда хочется погорячее», — пишут фолловеры.

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