«Была депрессия очень долгая»: друг рассказал о главной трагедии в жизни Марины Хлебниковой

Как отметил актер Яков Яблочник, у исполнительницы не было проблем с алкоголем.

Близкий друг певицы Марины Хлебниковой актер Яков Яблочник заявил, что его подруга не страдала алкогольной зависимостью, но находилась в глубокой депрессии.

«Она курит. У нее муж умер. Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена». Яков Яблочник

Как отметил Яблочник, после смерти мужа Хлебникова не сломалась. Записала новый альбом, сняла клип в Санкт-Петербурге. Однако та трагедия с мужем все время была вместе с ней, сообщает gazeta.ru.

Напомним, что Марина Хлебникова находится в больнице с двадцатью процентами ожогов тела. В ее квартире на улице Ратной, где она проживает, случился пожар.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!