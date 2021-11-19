«Добавьте мне нечто розовое, как у Венеры»: Людмила Поргина покрасила волосы в розовый цвет

Актриса Людмила Поргина в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» объяснила, почему покрасила волосы в розовый цвет и резко сменила свой имидж.

По ее словам, на такой шаг она пошла ради своего покойного мужа, актера Николая Караченцова. Она знает, что в Сети много негатива на ее счет из-за такого преображения. Однако на мнения окружающих ей откровенно плевать.

«Я пришла в парикмахерскую и сказала: «Добавьте мне нечто розовое, как у Венеры. Хочу, чтобы я сияла и сверкала, а он это видел!» И мне добавили розовых волос. Кажется, получилось очень симпатично». Людмила Поргина

Напомним, что муж Людмилы Поргиной, Николай Караченцов, ушел из жизни в 2018 году. Актриса до сих пор тяжело переживает трагедию и всегда с теплом отзывается о Караченцове.

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