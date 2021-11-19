Растегин оценил вероятность кражи Цымбалюк-Романовской четырех миллионов со счетов Джигарханяна

Как отметил бизнесмен, в этой истории все стороны врут.

Бизнесмен Юрий Растегин заявил, что в 2018 году перевел актеру Армену Джигарханяну четыре миллиона рублей. Деньги упали на счет Армена Борисовича в Сбербанке. У предпринимателя даже имеется платежное поручение.

«Это было уже после развода с Виталиной. В феврале 2018 года. Виталина к этому не имеет никакого отношения». Юрий Растегин

Как отметил Растегин, он решил помочь Джигарханяну материально в непростой для того момент. Исходил из того, что ранее пианистка умыкнула деньги народного артиста и жить ему теперь негде. В итоге он предоставил актеру квартиру и деньги на старость. Куда пропали четыре миллиона рублей — остается только догадываться. По его мнению, в этой истории врут все стороны, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее пасынок Армена Джигарханяна Степан говорил, что на счетах актера после смерти было всего две тысячи рублей и несколько пенсий. По его мнению, деньги сняла Виталина Цымбалюк-Романовская.

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