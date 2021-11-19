Названа предварительная и приоритетная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова получила более 50 процентов ожогов тела в результате пожара, который накануне вечером, 18 ноября, произошел в ее квартире на Ратной улице.
За жизнь артистки борются врачи НИИ им. Н.В. Склифосовского. Она подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что возгорание в комнате певицы могло произойти от не потушенной сигареты, однако специалисты склоняются к другой версии.
«Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — сказал представитель экстренных служб РИА Новости.
Добавим, в квартире Хлебниковой был ремонт. Возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования.
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