Названа предварительная и приоритетная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой

ЧП, в результате которого артистка оказалась в коме, произошло вечером 18 ноября.

Марина Хлебникова получила более 50 процентов ожогов тела в результате пожара, который накануне вечером, 18 ноября, произошел в ее квартире на Ратной улице.

За жизнь артистки борются врачи НИИ им. Н.В. Склифосовского. Она подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что возгорание в комнате певицы могло произойти от не потушенной сигареты, однако специалисты склоняются к другой версии.

«Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — сказал представитель экстренных служб РИА Новости.

Добавим, в квартире Хлебниковой был ремонт. Возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования.

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