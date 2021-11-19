Суицид мужа, нервный срыв: что ранее происходило в «проклятой» квартире Марины Хлебниковой

Двухуровневая квартира певицы Марины Хлебниковой, где она получила сильнейшие ожоги во время пожара, не в первый раз оказывается в центре внимания.

Три года назад именно в этих апартаментах покончил с собой ее первый муж Антон Логинов. За год до трагедии он перенес инсульт. Ему требовался постоянный уход. Артистка ухаживала за ним, хотя они на тот момент уже были в разводе.

Через какое-то время Антон Логинов почувствовал себя хуже. Возможно, мужчина понял, что ему уже не выкарабкаться, и именно поэтому решил уйти из жизни. Хлебникова первой обнаружила труп некогда любимого человека. У нее случился тяжелейший нервный срыв.

В итоге звезда попала в больницу. В предсмертной записке Логинов просил никого не винить в его уходе из жизни. Марину он назвал смыслом всей своей жизни, сообщает slovodel.com.

Напомним, что Марина Хлебникова находится в коме в больнице. Она сильно пострадала при пожаре в своей, как теперь выясняется, «нехорошей» квартире.

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