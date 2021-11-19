«Это вам не Паулина!»: Светлана Бондарчук села к народу «сдобой», показав, как сексуально может выглядеть «орех» после 50

В свои 52 года Светлана Бондарчук может дать фору даже признанным красоткам. На пляже манекенщица не стесняется поворачиваться к народу своей самой пышной «сдобой» в тесных трусиках от бикини. И кто поверит, что модель стала бабушкой? Ей не дашь и больше 45 лет. На «сочном» снимке Светлана Бондарчук показала, как аппетитно может выглядеть женский «орешек» после 50.

Почему-то, публикуя фото в Instagram, Светлана поставила локацию с Патриаршими прудами. Поклонники это заметили и тут же поделились забавной шуткой.

«Неплохо у вас там, на Патриках!» — писали пользователи Сети.

Естественно, многие восхищались именно фигурой манекенщицы. И с этим не поспоришь: выглядит бывшая жена режиссера Федора Бондарчука просто восхитительно.

«Это вам не Паулина!», «После расставания с Федей стала еще краше», «У нее есть внуки? Быть не может! Выглядит со спины как пионерка», «Бомбическая фигурка», «Аппетитно выглядит сзади», «Ммм… побольше бы таких кадров», «Эх! Федя-Федя, что ты потерял», «Бондарчук тоже молодится рядом с Паулиной. Умеет Федька женщин выбирать», «Пляжный экстаз», «Фигурка — топчик! Конфетка», — похвалили модель фолловеры.

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