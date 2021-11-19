«Я ее пьяной никогда не видел»: продюсер Чижов опроверг проблемы Хлебниковой с алкоголем

Как отметил ее близкий коллега, на его глазах исполнительница никогда не выпивала.

Продюсер Дмитрий Чижов заявил, что у певицы Марины Хлебниковой не было проблем с алкоголем, как это все сегодня пытаются представить.

«Мы с ней были в поездке и вернулись позавчера. Никаких проблем не было вообще, в том числе и с алкоголем. Я ее пьяной никогда не видел, хотя слухи такие ходили». Дмитрий Чижов

Как заметил Дмитрий Чижов, может быть Марина Хлебникова и пила, но это происходило не на его глазах. По его словам, у них были большие планы на ближайшее время, но теперь им вряд ли суждено сбыться, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, что Марина Хлебникова находился в больнице в тяжелом состоянии. По одной из версий она уснула с окурком. Причем, по слухам, была в этот момент пьяна.

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