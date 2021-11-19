В крайне тяжелом состоянии: Марину Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ

Вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице случился пожар. В результате ЧП комната артистки выгорела полностью, а певицу доставили в больницу с многочисленными ожогами тела и отравлением угарным газом.

Сейчас Хлебникова находится в крайне тяжелом состоянии и не может дышать самостоятельно. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Напомним, ранее дочь артистки, 22-летняя Доминика, сообщила правоохранительным органам, что обычно «мама курила у окна». Причины трагедии выясняются. По одной из версий, Марина Хлебникова уснула с непотушенной сигаретой. От комментариев дочь и мама артистки отказались, после пожара они покинули квартиру и уехали на такси в неизвестном направлении.

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