Сверху лучше видно: Рудова в платье на тонких лямочках подразнила увеличившимися прелестями

Актриса активно худеет, но бюст не уменьшается, а, кажется поклонникам, только увеличивается.

Звезда сериалов и клипов Наталья Рудова взялась этой осенью за похудение. Красотка много тренируется и трудится над рельефом живота, что смогла избавиться от нескольких килограммов.

Но подписчики в микроблоге заметили примечательный факт: вместе с объемами почему-то не ушла грудь, хотя она обычно первой покидает «корабль». Более того, она как будто стала больше.

Сама Рудова невероятно рада этому факту. Красотка всячески подчеркивает свои прелести, выбирая наряды пооткровеннее, как в этот раз.

Рудова нарядилась в красное облегающее платье на тонких лямочках, которое надела без бюстгальтера. Записывая себя для микроблога, звезда выбрала пикантный ракурс, в котором показала свои прелести во всей красе.

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