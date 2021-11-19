«Марина, держись!»: поклонники молятся за здоровье сильно пострадавшей в пожаре Хлебниковой

На страничке звезды в Instagram появились сообщения в поддержку исполнительницы.

В сторис Instagram певицы Марины Хлебниковой появились множественные сообщения от ее поклонников. Все желают звезде, как можно скорее поправиться.

«Марина, держись, все будет хорошо!», «Надеемся, ты будешь с нами!», «Марина находится в больнице под ИВЛ. Давайте поддержим ее молитвой», — пишут в Сети поклонники.

Представители Марины Хлебниковой между тем находятся в полном шоке от случившегося. Причем они этого не скрывают и отдельно просят журналистов не нагнетать обстановку.

«Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации. Мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники». Представители Марины Хлебниковой

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Напомним, что в квартире Марины Хлебниковой случился пожар. По одной из версий причиной стала непотушенная сигарета. Хлебникова находится в больнице в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

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