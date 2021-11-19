«Когда женщина доминирует, ничем хорошим не заканчивается»: Воленко – о разводе с первой женой

Лидер группы «Божья коровка» Владимир Воленко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой Инной Анзоровой.

«Мы познакомились, когда я работал с певицей Светланой Лазаревой. Я, кстати, был в нее влюблен одно время. Но это была чисто платоническая симпатия. Инна была там костюмером. Между нами возникло чувство. Через какое-то время мы с Лазаревой разругались. Решили создать свою группу. Она мне очень помогла на первых порах. Потом у нас родился сын. Мы поженились». Владимир Воленко

Как отметил Воленко, они с первой женой не смогли долго быть вместе. «Когда женщина доминирует в семье, то ничем хорошим это не заканчивается. Это такой кремень. Мы вместе пили, гуляли. Я стал агрессивным, хамоватым. Пили мы с ней много тогда. Утром я просыпался с вопросом: «А что вчера было?» Поначалу мне было весело, а потом понял, что происходит что-то не то», — заявил Владимир Воленко.

Напомним, что с первой женой Владимир Воленко был с 1993 по 2000 год. После он женился на участнице «Божьей коровки» Наталье Шоколадкиной. У них трое общих детей.

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