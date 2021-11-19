«Вроде недавно только забеременела»: Алена Рапунцель поразилась размерам своего живота

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ждет ребенка от Ильи Семина, за которого вышла замуж в сентябре и с которым уже успела расстаться и помириться.

Под сердцем длинноволосая красотка носит сына. Старшему ребенка Алены, Богдану, от Ильи Яббарова годик, и девушка очень хотела дочку, но судьба распорядилась иначе.

Сейчас Рапунцель уже на шестом месяце. Еще немного — и уже рожать. О том, как быстро летит время, будущая мамочка задумалась у себя в микроблоге.

«Вроде недавно только забеременела, а уже тут», — написала красотка и показала внушительный животик.

Сейчас Алена Рапунцель, кстати, вернулась на «Дом-2» в качестве участницы конкурса для «старичков». Главный приз в нем — квартира в Москве, и девушка намерена стать победительницей.

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