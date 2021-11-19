«Последний раз сыграла три года назад»: Талызина пожаловалась на отсутствие ролей в кино

Актриса Валентина Талызина в беседе с Teleprogramma.pro пожаловалась на отсутствие ролей в кино.

«Я сейчас репетирую в спектакле «Волки и овцы» главную роль. В январе будет премьера. В кино не приглашают. Последний раз сыграла три года назад. Больше режиссеры не зовут. У меня все нормально и спокойно в жизни. Ко мне как-то подошла женщина и сказала, что обожает меня. Я спросила за что. Она ответила: «За то, что вы не наигрываете». Пенсии мне хватает на жизнь. Все нормально». Валентина Талызина

Как отметила Талызина, ей часто делают комплименты, что она прекрасно выглядит. «Мне все говорят подобное, но я удивляюсь. Я такая же, как была. Мне в молодости никто такое не говорил. А сейчас все комплименты делают. Недавно была на программе Галкина «Сегодня вечером». Максим задавал вопросы. Программа была про дочек и мам. Я рассказала про свою дочку, которую сильно люблю», — заметила Талызина.

Напомним, что Валентина Талызина — народная артистка РСФСР. Ей уже 86 лет.

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