«Рискуйте»: Анна Семенович ищет умного и богатого мужа на «быстрых свиданиях»

Артистка считает, что так находят друг друга 70 процентов пар.

В марте Анне Семенович исполнился 41 год. Пока артистка не замужем, но делает все возможное, чтобы поскорее изменить свой социальный статус. Накануне она решила сходить на «быстрые свидания». По ее мнению, таким образом складываются 70 процентов пар.

«Умного ищу… и умеющего хорошо зарабатывать. Ах, кому такая красота достанется. Идите на такие свидания, рискуйте. Выдохните и получите удовольствие», — цитирует Семенович «Комсомольская правда».

Напомним, недавно Анна вернулась из-за границы. В Египте она отдыхала почти две недели. А позже призналась, что ранее получила шикарный презент от поклонника. Ей подарили часы стоимостью пять миллионов рублей.

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