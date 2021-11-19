«У нас не было конфликта»: Карина Кокс – об уходе из Black Star

Певица Карина Кокс триумфально напомнила о себе в 2020 году, когда заняла второе место в шоу «Маска», скрываясь все время в волчьей шкуре. Звезда начинала в питерском герлз-бэнде, затем стала солисткой ВИА «Сливки», но спустя 11 лет, в 2011 году покинула группу по собственному желанию.

Как только красотка отправилась в свободное плавание, ей поступило предложение от легендарного продюсерского центра Black Star, под крыло которого мечтают попасть многие. Но надолго там не задержалась.

Поговаривали, мол, у нее случился конфликт с Тимати. Как было на самом деле, Карина Кокс рассказала в проекте «Загугли звезду».

«Когда мы начали работать, я поняла, что наша работа не складывается. То есть, на тот момент они раскручивали тех людей, которым уже ничего не надо было. Например, рэперов, которые уже взорвали музыкальное пространство. А что делать с артистом с большим бэкграундом, они особо не знали», — рассказала Карина.

И через год сотрудничества Карина Кокс мирно покинула лейбл. Причем, ни с кем не ссорилась.

«Прессе обязательно надо добавить дым. У нас не было конфликта. Я вообще работала не с Тимати, а с Пашу. В лейбле Паша занимал руководящую часть, а Тиман больше отвечал за творчество», — поведала певица в интервью «Загугли звезду».

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