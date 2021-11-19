Полушарием наружу: новая пассия Тимати в топе-бандо оголила грудь

По упоминаниям в прессе 19-летняя Саша Дони за последнее время легко может поспорить с самим Тимати, который, собственно, и воздвигнул ее на пьедестал популярности. Ему блондинка обязана небывалой славе в Сети, которая принесла ей не только сотни тысяч фолловеров, но и армию хейтеров.

Саша Дони старается не упустить свой шанс и старается привлекать внимание людей даже вдали от рэпера. В этот раз длинноногая гимнастка вышла на дефиле по парковке, облачившись в пикантный наряд.

На киевлянке оказался сползший с одной груди кожаный топ-бандо, одна лямка которого явно не справилась с грузом, и полушарие оказалось «на выгуле». Но девушку это не смутило – ранее она показывала себя совсем обнаженной.

Напомним, Саша Дони только что вернулась из отпуска на Мальдивах, который провела в компании с Тимати. Ранее она отдыхала с ним на Миконосе.

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