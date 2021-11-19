«Много работает»: Меньшова сделала заявление о здоровье Алентовой

Владимир Меньшов умер минувшим летом. Спустя месяц после его смерти, вдова Вера Алентова вернулась на сцену и полностью погрузилась в творческий процесс. Накануне их дочь Юлия, которая активно ведет свой микроблог, поделилась с фанатами состоянием здоровья матери.

«Спасибо большое за ваше беспокойство. Мама здорова и мама очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться», — написала Меньшова.

Напомним, известный актер и режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года. Ему был 81 год. С Верой Алентовой они прожили в браке более 50 лет и воспитали единственную дочь Юлию.

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