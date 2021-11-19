Дефиле по турецким улицам: Пынзарь обтянула грудь без бюстгальтера тонкой маечкой и отправилась гулять

Звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь проводит отпуск в Турции, где живет с семьей последние годы. Девушка соскучилась по теплу, солнцу и морю, поэтому ежедневно устраивает променад по Алании.

На этот раз красотка отправилась на прогулку по городу в лосинах и тоненькой маечке. Бюстгальтер красотка проигнорировала, поэтому окружающим очень быстро стало понято, что нижнего белья на блондинке нет.

Пынзарь не постеснялась пройтись так с набухшими «кнопочками» груди по городским туристическим маршрутам. Кстати, Дарья регулярно выходит из дома без лифа – пластика груди позволяет ей обходиться без лишних на жаре деталей гардероба.

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