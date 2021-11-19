«Кризис среднего возраста»: певица Карина Кокс – об уходе из «Сливок»

Певица Карина Кокс, настоящее имя которой – Каролин Магаева, — стала героиней нового выпуска «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro.Экс-солистка группы «Сливки», который был очень популярен в нулевые на отечественной эстраде, поведала о своем детстве, родителях, творчестве.

Разумеется, затронула девушка и тему группы «Сливки». Она была ее фронтменом на протяжении 11 лет и в 2011 году ушла из проекта. Поклонники гадали, почему, и Карина честно призналась, наконец, что стало причиной ухода.

Карина Кокс считает, что проект для нее исчерпался. К тому же, продюсирование группы сошло на нет, и пришло время сольного пути.

«Сказался и кризис среднего возраста. Я думала о том, что находиться в группе, когда тебе уже 30 лет, это как-то не статусно и не солидно. Это было мое мнение на тот момент. И я последовала за своим сердцем и умом», — призналась певица.

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