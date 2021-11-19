Обнажилась до бюстгальтера: Каменских устроила танцы с раздеванием

Певица не постеснялась оголить то, что обычно скрыто от посторонних взглядов.

Украинская поп-дива Настя Каменских регулярно будоражит поклонников смелыми нарядами и образами, которые подчас бывают с пометкой «18+».

Девушка обожает свою фигуру и не видит ничего такого в том, чтобы обнажиться или сверкнуть нижним бельем – мол, есть что показать, так почему бы и нет?

На этот раз исполнительница хита «Попа как у Ким» сняла себя для видеоролика в соцсеть танцующей. Звезда обнажила одно плечо до самого бюстгальтера, сверкая которым, пустилась в пляс.

Танцы с раздеванием пришлись по душе подписчикам TikTok. Фолловеры написали под видео: «Боже, красивая, не могу прям», «Клевая», «Королева», «Прекрасная!».

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