«С днем рождения, любимая!»: Орбакайте первой поздравила бывшую свекровь с юбилеем

Ноябрь традиционно стал богат на звездные праздники и дни рождения. Солистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова отмечает 19 ноября большой юбилей – ей исполняется 75 лет. И первой в Сети с этим знаменательным событием именинницу поздравила первая сноха – Кристина Орбакайте.

Певица опубликовала фото с именинницей и обратилась к Елене Петровне:

«С днем рождения, любимая Елена Преснякова», — написала дочка Пугачевой.

Напомним, Кристина Орбакайте стала гражданской женой Владимира Преснякова-младшего в совсем юном возрасте. Они познакомились, когда дочке Пугачевой было 15, а Преснякову – 18 лет.

Кристина Орбакайте забеременела и в канун своего двадцатилетия, 21 мая 1991 году, родила первенца Никиту Преснякова.

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