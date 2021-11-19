«А я такая красивая»: сверкая откровенным декольте, Самбурская пострадала на камеру

Актриса и певица рассказала про свой провал на сцене.

Звезда экрана Настасья Самбурская прославилась не только как актриса кино и сериалов. Несколько лет брюнетка строит карьеру певицы. И накануне стала участницей вечера памяти поэта-песенника Леонида Дербенева.

После концерта Самбурская вышла на связь. Сверкая соблазнительным декольте, красотка рассказала, как все прошло.

Увы, выступила Настасья не без проблем. Оказалось, что исполнительница забыла текст третьего куплета, подчеркнув при этом, что пела без фонограммы, в отличие от некоторых.

Девушка сильно переживала и высказала предположение, что из телеверсии концерта ее выступление наверняка вырежут.

«А я такая красивая была, у меня платьишко было красивое, прическа», — причитала звезда.

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