«Вообще не узнаю»: Кудрявцева показала, как дочка в платье в цветочек хозяйничает дома

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Долгое время она не могла обрести счастье в личной жизни. Но теперь телеведущая живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Несмотря на разницу в возрасте, они демонстрируют идиллию. Лера подарила избраннику дочку Марию. Недавно ей исполнилось три года. Примечательно, что девочка часто путешествует с родителями.

Кудрявцева не скрывает, что снова испытывает радость материнства. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан, подаривший ей внука Льва. Теперь она наслаждается моментами, когда Мария говорит с ней или делает что-то по дому.

Малышка растет очень хозяйственной. Также она любит наряжаться, как мама. На этот раз Лера подловила ее в платье в цветочек, колготках и солнцезащитных очках.

«А вы кто? Давайте познакомимся!» — сказала телеведущая. «Я Маша, а вы меня не узнаете?» — ответила кроха. «Вообще не узнаю! Как то под очками не припомню кто это!» — заверила ее мама. «Так вы сами посмотритесь в зеркало. Вы тоже не будут себя узнавать!» — отметила Мария. «Ой, это точно, Маша! Да, кто этот человек, прям не знаю», — призналась Лера, смеясь. «Это ты, такая смешная», — заявила малышка.

Потом девочка решила уложить маму спать. Она даже стала убирать игрушки. Кудрявцева попросила ее почитать ей сказку. Дочка согласилась, но потом выдвинула условие, что мама уберет телефон.

«Давно Марии Игоревны не было в ленте. Сегодня Маша накормила завтраком папу, маме помогла одеться, сделала запеканку, выгуляла Тузика, короче суета и заботы у Марии», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились хозяйственной наследницей телеведущей. Многие одарили ее комплиментами.

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