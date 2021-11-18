«Нас теперь трое»: экс-ведущие «Орла и решки» ждут пополнение в семье

Антон Лаврентьев и Алина Астровская ждут пополнение в семье. Экс-ведущий «Орла и решки» опубликовал фото, где его жена — с заметно округлившимся животиком. Супруги сомневались, стоит ли рассказывать широкой аудитории о пополнении, но решили поделиться радостной новостью.

«Чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали, как и мы, так что все будет космос! А во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными — пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я ещё бабушек и дедушек не считал», — процитировал диалог с женой Лаврентьев в своем Instagram.

В феврале этого года бывшие ведущие трэвел-шоу сыграли свадьбу. У Астровской за плечами уже два брака, а вот для Лаврентьева супружеская жизнь в новинку. Ребенок станет первенцем для обоих супругов.

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