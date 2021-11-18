Утонченность и грация: Топурия в платье с корсетом и прозрачных босоножках выступила в Кремле

Солистка «А’Студио» исполнила свой хит в самом сердце столицы. Она выбрала для такого случая женственный наряд.

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Певице нравится проводить время с родными. Примечательно, что она успевает совмещать карьеру и материнство.

В начале года артистка снова стала мамой. Теперь она воспитывает не только дочку Оливию от первого брака, но и сына Адама от дипломата Льва Деньгова. За считаные месяцы звезда вернулась в форму.

В последнее время Кети часто выходит в свет. После отдыха в Дубае она стала активно выступать на сцене. Каждый раз певица подчеркивает фигуру яркими нарядами. Многие поклонники считают ее иконой стиля.

Примечательно, что она 18 ноября приняла участие в концерте в Кремле. Топурия вышла на сцену в платье-бюстье из атласа. Наряд с голубым корсетом и разрезом на юбке подчеркнул достоинства ее фигуры.

Прозрачные босоножки на каблуке дополнили ее образ. Артистка исполнила свой хит. Она смогла восхитить публику и сорвать овации.

Поклонники одарили певицу комплиментами. «Образ, как всегда, на высоте», Ну какая стильная«, «Очень утонченно», «У вас идеальные ножки», «Ну просто красотка», «Мне так нравится ваша фигура», «Бесподобный вкус», «Платье прелестное», «Кети, вы очарование», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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